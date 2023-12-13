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Lugano hazırlığı devam

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda oynayacağı Lugano karşılaşması hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Kondisyon koşuları sonrası pas idmanı gerçekleştiren siyah beyazlı futbolcular ardından taktik program uyguladı. Yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenmana şut denemeleri ile sona erdi. Derbi mağlubiyetinin ardından bir de kadro dışı haberiyle sarsılan takımda oyuncuların moralsiz olduğu gözlendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Lugano hazırlığı devam
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda oynayacağı Lugano karşılaşması hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Kondisyon koşuları sonrası pas idmanı gerçekleştiren siyah beyazlı futbolcular ardından taktik program uyguladı. Yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenmana şut denemeleri ile sona erdi. Derbi mağlubiyetinin ardından bir de kadro dışı haberiyle sarsılan takımda oyuncuların moralsiz olduğu gözlendi.
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