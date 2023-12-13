DİĞER
Lugano hazırlığı devam
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde yarın deplasmanda oynayacağı Lugano karşılaşması hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Kondisyon koşuları sonrası pas idmanı gerçekleştiren siyah beyazlı futbolcular ardından taktik program uyguladı. Yarı sahada çift kale maçla devam eden antrenmana şut denemeleri ile sona erdi. Derbi mağlubiyetinin ardından bir de kadro dışı haberiyle sarsılan takımda oyuncuların moralsiz olduğu gözlendi.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.