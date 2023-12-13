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Lugano - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? | Beşiktaş Konferans Ligi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Lugano'ya konuk olacak. Beşiktaş, Lugano deplasmanında kazanarak Avrupa'ya galibiyet ile veda etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 08:51 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:10
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Lugano - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? | Beşiktaş Konferans Ligi maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Lugano - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Lugano ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lugano - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LUGANO - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lugano - Beşiktaş maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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