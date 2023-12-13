Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş veda kararı!
Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası 5 futbolcusunu kadro dışı bırakma kararı almıştı. Siyah beyazlıların futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar, kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni açıklama yaptı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 21:37 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 21:50
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Feyyaz Uçar, yarın oynanacak Lugano maçına dair, "Sakatlarımız var, eksiklerimiz var.
Kadro dışı oyuncularımız var ama neticesinde oynamamız gereken bir maç.
Hocamızla konuştuk, gençlere de fırsat verecek ve bu maçın gençler için bir şans olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
"KADRO DIŞI KALAN İSİMLERİN GERİ DÖNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"
Feyyaz Uçar, takımda kadro dışı kalan 5 futbolcuyla ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu:
"Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz kadro dışı tasarrufunda bulundu.
Bu oyuncularla ilgili süreç başlatıldı. Bu isimler tabii ki doğal olarak haklarını arayacaklar ve takımla birlikte olmak isteyecekler.
Muhtemelen bu konuyla ilgili de hukuki süreç başladı. Önümüzdeki hafta içinde kalmak isteyen ve idmana çıkmak isteyenlerle ilgili bir tasarrufumuz olabilir.
Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun.
Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız." ifadelerini kullandı.
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