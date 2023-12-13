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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş veda kararı!

Beşiktaş, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası 5 futbolcusunu kadro dışı bırakma kararı almıştı. Siyah beyazlıların futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar, kadro dışı kalan futbolcular hakkında yeni açıklama yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 21:37 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 21:50
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş veda kararı!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana hakkında flaş karar verildi.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş veda kararı!

Yeni yönetici Uçar, siyah-beyazlıların Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6'ncı ve son maçında yarın oynayacağı Lugano karşılaşması öncesi yapılan son idmanda basın mensuplarıyla kısa bir sohbet toplantısı yaptı.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş veda kararı!

Uçar, kadro dışı bırakılan 5 oyuncu ile ilgili açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş veda kararı!

Feyyaz Uçar, yarın oynanacak Lugano maçına dair, "Sakatlarımız var, eksiklerimiz var.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş veda kararı!

Kadro dışı oyuncularımız var ama neticesinde oynamamız gereken bir maç.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş veda kararı!

Hocamızla konuştuk, gençlere de fırsat verecek ve bu maçın gençler için bir şans olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş veda kararı!

"KADRO DIŞI KALAN İSİMLERİN GERİ DÖNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Feyyaz Uçar, takımda kadro dışı kalan 5 futbolcuyla ilgili olarak ise şu değerlendirmede bulundu:

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş veda kararı!

"Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz kadro dışı tasarrufunda bulundu.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş veda kararı!

Bu oyuncularla ilgili süreç başlatıldı. Bu isimler tabii ki doğal olarak haklarını arayacaklar ve takımla birlikte olmak isteyecekler.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş veda kararı!

Muhtemelen bu konuyla ilgili de hukuki süreç başladı. Önümüzdeki hafta içinde kalmak isteyen ve idmana çıkmak isteyenlerle ilgili bir tasarrufumuz olabilir.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş veda kararı!

Kadro dışı kalan isimlerin geri dönmesi söz konusu değil ama hukuki olarak tamamen takımdan ayıramıyorsun.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcular hakkında flaş veda kararı!

Takımla birlikte idmana çıkabiliyorlar. Ayrılmak isteyenlerle de zaten vedalaşacağız." ifadelerini kullandı.

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