Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması! | CANLI

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Lugano'ya konuk olacak.

Siyah beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay ve kaleci Ersin Destanoğlu karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenliyor.

İŞTE BASIN TOPLANTISINDAN ÖNE ÇIKANLAR;

Rıza Çalımbay: "Buraya iddialı gelmek isterdik ama maalesef biz yokken elenmiş bir takımız. Ama ne olursa olsun bizim bütün amacaımız kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Eksik de olabiliriz. Önümüzdeki maçlar için de moral olacak bu. Elimizdeki kadronun en iyisini çıkarıp galibiyetle dönmek istiyoruz."

"GENÇLERE ŞANS VERECEĞİZ"

"Genç arkadaşlarımıza tabii ki şans vereceğiz. Ben de Beşiktaş'ın altyapısında yetiştim. Kalan maçlarımızda altyapı futbolcularımız oynatacağız. Biliyorsunuz ki kadro dışı ve sakat oyuncularım var. İhtiyaçtan ziyade iyi oldukları için çağırdık. her türlü yararlanacağız."

"Biz geldiğimizde kırgınlıklar vardı. Üst üste 2 galibiyet aldık. Eskiye göre iyi bir yere geldiler. Devre arasına kadar iyi bir şeyler yaparsak ikinci yarıya da iyi başlayabiliriz. "

"GEREKLİ GÖRÜLEN KADRO DIŞI KARARI VERİLDİ"

"Yeni gelen yönetim; özellikle de Samet abi ve Feyyaz arkadaşımız, geldiler ve araştırma yaptılar. Konuşuldu, edildi. Gerekli gördükleri kadro dışı kararını verdiler.

"TRANSFER ARAŞTIRMALARI YAPIYORUZ"

Transfer hakkında konuşan Rıza Çalımbay, "Devre arasını konuşmak erken. Konuşuyoruz, araştırmaya tabii ki başlandı. Ben de söylüyorum ama şu an için transfer için konuşmak erken. Transferden daha önemli olan bu 3 maçı kazanmak." dedi.