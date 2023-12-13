BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor mu? Başkan Hasan Arat'tan sürpriz hamle...

Başkan Hasan Arat, F.Bahçe derbisi sonrası bazı teknik adamlarla temas kurup bir dizi görüşme yaptı. Fakat yapılan bu temaslardan şu an için net bir sonuç çıkmadı.
Başkan Hasan Arat, F.Bahçe derbisi sonrası bazı teknik adamlarla temas kurup bir dizi görüşme yaptı. Fakat yapılan bu temaslardan şu an için net bir sonuç çıkmadı.
Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan opsiyon süresini geçirmek istemeyen Hasan Arat ilerleyen günlerde rotayı Sergen Yalçın'a çevirebilir.
Yönetim içinde Yalçın ile ilgili pozitif ortak görüş çıkması halinde efsane isim yeniden Beşiktaş'ın hocası olabilir.