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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor mu? Başkan Hasan Arat'tan sürpriz hamle...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ve yönetimi çalışmalara hız verdi. İlk olarak performansı düşük 5 futbolcuyu kadro dışı bırakan yönetim şimdi de hoca ile ilgili kararını vermeye hazırlanıyor. Başkan Hasan Arat'ın bu noktada gündemine sürpriz bir ismi aldığı öğrenildi. İşte son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:08
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor mu? Başkan Hasan Arat'tan sürpriz hamle...

Başkan Hasan Arat, F.Bahçe derbisi sonrası bazı teknik adamlarla temas kurup bir dizi görüşme yaptı. Fakat yapılan bu temaslardan şu an için net bir sonuç çıkmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor mu? Başkan Hasan Arat'tan sürpriz hamle...

Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan opsiyon süresini geçirmek istemeyen Hasan Arat ilerleyen günlerde rotayı Sergen Yalçın'a çevirebilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor mu? Başkan Hasan Arat'tan sürpriz hamle...

Yönetim içinde Yalçın ile ilgili pozitif ortak görüş çıkması halinde efsane isim yeniden Beşiktaş'ın hocası olabilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor mu? Başkan Hasan Arat'tan sürpriz hamle...

LUGANO SON MAÇI OLABİLİR

Derbideki yenilgi ve oynanan futbol gelecek günler adına Rıza Çalımbay'a olan güveni tüketti. Yönetim, teknik direktör değişikliğini erken yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor mu? Başkan Hasan Arat'tan sürpriz hamle...

Çalımbay'ın opsiyonu pazar günü sona erecek. Ancak Rizespor maçının ertelenmesiyle yönetim daha fazla zaman kazandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor mu? Başkan Hasan Arat'tan sürpriz hamle...

Lugano maçının ardından Çalımbay ile yolların ayrılması ve yeni teknik direktör arayışlarının daha da hızlanması bekleniyor.

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