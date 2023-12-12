Beşiktaş'ta Bailly krizi sürüyor! "Haklarımız ihlal ediliyor"
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi sonrası kadro dışı bırakılan Eric Bailly'in menajeri Fransız basınına sert açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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Bu oyuncuların arasında Rachid Ghezzal, Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Jean Onana ve Valentin Rosier gibi isimler geliyordu.
Beşiktaş'ta kadro dışı kararının şoku yaşanırken konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.
Siyah beyazlıların savunma oyuncusu Eric Bailly'nin menajeri Fransız basınına çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte o sözler...
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Footmercato'dan derlediği habere göre Bailly'nin menajeri Rafaela Pimenta, böyle bir karara şaşırdığını ve her şeyden önce şok olduğunu söyledi.
Pimenta yaptığı açıklamada, "Karar karşısında şok olduk ve bu bizi şaşırttı"
"Eric'in yanlış bir şey yapmadığını biliyoruz"
"Bu yüzden tepkimizi hazırlıyoruz"
"Oyuncunun hakları ihlal ediliyor ve biz de onların korunmasını sağlayacağız"
"Dolayısıyla mesele henüz başlangıç aşamasında" ifadelerini kullandı.
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