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Beşiktaş'ta Bailly krizi sürüyor! "Haklarımız ihlal ediliyor"

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi sonrası kadro dışı bırakılan Eric Bailly'in menajeri Fransız basınına sert açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 19:19
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Beşiktaş'ta Bailly krizi sürüyor! "Haklarımız ihlal ediliyor"

Fenerbahçe'ye sahasında 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Bailly krizi sürüyor! "Haklarımız ihlal ediliyor"

Siyah beyazlılarda derbi yenilgisinin ardından şok kararlar alınmıştı.

Beşiktaş'ta Bailly krizi sürüyor! "Haklarımız ihlal ediliyor"

Yönetim Fenerbahçe maçı sonrası 5 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Beşiktaş'ta Bailly krizi sürüyor! "Haklarımız ihlal ediliyor"

Bu oyuncuların arasında Rachid Ghezzal, Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Jean Onana ve Valentin Rosier gibi isimler geliyordu.

Beşiktaş'ta Bailly krizi sürüyor! "Haklarımız ihlal ediliyor"

Beşiktaş'ta kadro dışı kararının şoku yaşanırken konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Beşiktaş'ta Bailly krizi sürüyor! "Haklarımız ihlal ediliyor"

Siyah beyazlıların savunma oyuncusu Eric Bailly'nin menajeri Fransız basınına çarpıcı ifadeler kullandı.

Beşiktaş'ta Bailly krizi sürüyor! "Haklarımız ihlal ediliyor"

İşte o sözler...

Beşiktaş'ta Bailly krizi sürüyor! "Haklarımız ihlal ediliyor"

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Footmercato'dan derlediği habere göre Bailly'nin menajeri Rafaela Pimenta, böyle bir karara şaşırdığını ve her şeyden önce şok olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta Bailly krizi sürüyor! "Haklarımız ihlal ediliyor"

Pimenta yaptığı açıklamada, "Karar karşısında şok olduk ve bu bizi şaşırttı"

Beşiktaş'ta Bailly krizi sürüyor! "Haklarımız ihlal ediliyor"

"Eric'in yanlış bir şey yapmadığını biliyoruz"

Beşiktaş'ta Bailly krizi sürüyor! "Haklarımız ihlal ediliyor"

"Bu yüzden tepkimizi hazırlıyoruz"

Beşiktaş'ta Bailly krizi sürüyor! "Haklarımız ihlal ediliyor"

"Oyuncunun hakları ihlal ediliyor ve biz de onların korunmasını sağlayacağız"

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