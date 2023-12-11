TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan açıklama geldi! Beşiktaş ve Yusuf Sarı...
Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, oyuncuların maaş sorunu ve Yusuf Sarı'nın Beşiktaş transferine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Sancak'ın sözleri...
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Trendyol Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Adana Demirspor'da moraller oldukça bozuldu.
Mavi Şimşeklerde bununla birlikte maaş krizi ve bazı oyuncuların takımdan ayrılacakları yönündeki haberler ise gündeme bomba gibi düştü.
Adana Demirspor BaşkanI Murat Sancak ise bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.
İŞTE SANCAK'IN SÖZLERİ:
Bazı çıkan haberler ile ilgili bilgilendireyim,maaşlar konusunda sıkıntılar haberleri kısmen doğru, bu her kulüpte olabilecek konular.
Adana Demirspor'da olunca herkes balıklama atlıyor,herkes kendi takımını takip etsin derim, kulüp kendi imkanlarıyla işini sürdürmeye çalışıyor.
Profesyonel olarak, alacaklarda gecikmeler olunca haliyle ödemelerdede gecikme olur, aşılmayacak bir durum değildir, bazı futbolcular ayrılmak istiyor haberleri ise gitmek isteyeni hiç bir zaman zorla tutmadık tutmayı da düşünmüyoruz.
Devre arasında gidecekler ve gelecekler olacak futbolun ruhunda bunlar var.
Yusuf Sarı ile alakalı Beşiktaş kulübünden herhangi bir teklif bana ulaşmadı.
Yusuf için yurt dışından 3 kulüp ciddi bir şekilde ilgileniyor, burdada vereceğim cevap ederini bulan her futbolcu gitmek isterse,ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın, ama transfer konuları bugünün değil transfer döneminde bakılır.
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