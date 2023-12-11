Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan açıklama geldi! Beşiktaş ve Yusuf Sarı...

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan açıklama geldi! Beşiktaş ve Yusuf Sarı...

Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, oyuncuların maaş sorunu ve Yusuf Sarı'nın Beşiktaş transferine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Sancak'ın sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 16:14
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TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan açıklama geldi! Beşiktaş ve Yusuf Sarı...

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak gündeme ve transfere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sancak, özellikle Yusuf Sarı ve maaş konusu hakkında konuştu.


TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan açıklama geldi! Beşiktaş ve Yusuf Sarı...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Adana Demirspor'da moraller oldukça bozuldu.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan açıklama geldi! Beşiktaş ve Yusuf Sarı...

Mavi Şimşeklerde bununla birlikte maaş krizi ve bazı oyuncuların takımdan ayrılacakları yönündeki haberler ise gündeme bomba gibi düştü.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan açıklama geldi! Beşiktaş ve Yusuf Sarı...

Adana Demirspor BaşkanI Murat Sancak ise bu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan açıklama geldi! Beşiktaş ve Yusuf Sarı...

İŞTE SANCAK'IN SÖZLERİ:

Bazı çıkan haberler ile ilgili bilgilendireyim,maaşlar konusunda sıkıntılar haberleri kısmen doğru, bu her kulüpte olabilecek konular.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan açıklama geldi! Beşiktaş ve Yusuf Sarı...

Adana Demirspor'da olunca herkes balıklama atlıyor,herkes kendi takımını takip etsin derim, kulüp kendi imkanlarıyla işini sürdürmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan açıklama geldi! Beşiktaş ve Yusuf Sarı...

Profesyonel olarak, alacaklarda gecikmeler olunca haliyle ödemelerdede gecikme olur, aşılmayacak bir durum değildir, bazı futbolcular ayrılmak istiyor haberleri ise gitmek isteyeni hiç bir zaman zorla tutmadık tutmayı da düşünmüyoruz.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan açıklama geldi! Beşiktaş ve Yusuf Sarı...

Devre arasında gidecekler ve gelecekler olacak futbolun ruhunda bunlar var.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan açıklama geldi! Beşiktaş ve Yusuf Sarı...

Yusuf Sarı ile alakalı Beşiktaş kulübünden herhangi bir teklif bana ulaşmadı.

TRANSFER HABERLERİ: Murat Sancak'tan açıklama geldi! Beşiktaş ve Yusuf Sarı...

Yusuf için yurt dışından 3 kulüp ciddi bir şekilde ilgileniyor, burdada vereceğim cevap ederini bulan her futbolcu gitmek isterse,ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın, ama transfer konuları bugünün değil transfer döneminde bakılır.

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