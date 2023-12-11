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Beşiktaş'tan transfer açıklaması!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Kulübü, basında ve sosyal medyada bazı futbolcularla transfer görüşmesi gerçekleştirildiği iddiasıyla çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 15:56
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Beşiktaş'tan transfer açıklaması!

Beşiktaş, basında ve sosyal medyada çıkan transfer söylentileriyle ilgili açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.

Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

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