Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan flaş Aboubakar kararı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan flaş Aboubakar kararı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, son olarak Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesine yedek kulübesinde başlamıştı. Son haftalarda sakatlığı nedeniyle suskun kalan yıldız isimle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:00
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan flaş Aboubakar kararı!

Beşiktaş'ın deneyimli golcüsü Vincent Aboubakar eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan flaş Aboubakar kararı!

Süper Lig'in 15. haftasındaki Fenerbahçe derbisine sürpriz bir şekilde yedek kulübesinde başlayan Vincent Aboubakar, maça dahil olduktan sonra da etkisiz göründü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan flaş Aboubakar kararı!

Ligde oynadığı son 4 maçta gol katkısı veremeyen ve sakatlığı sebebiyle de 3 maç kaçıran Aboubakar'la ilgili Beşiktaş'ın harekete geçeceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan flaş Aboubakar kararı!

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, devre arasında Vincent Aboubakar'la ilgili durum değerlendirmesi yapacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan flaş Aboubakar kararı!

Deneyimli golcünün özellikle Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu haber detayında yer aldı. Beşiktaş'ın oyuncuya gelecek tekliflere kapıyı açık tutacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan flaş Aboubakar kararı!

Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Aboubakar 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta hem mali hem sportif çöküş!
Ya tamam ya devam!
MEMUR MAAŞ ZAMMI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 11 ARALIK 2023
EMEKLİ ZAMMINA 'ASGARİ ÜCRET' ETKİSİ | 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'dan flaş Aboubakar kararı! Ayrılık... Kartal'dan flaş Aboubakar kararı! Ayrılık... 09:00
Maç sonu dikkat çeken yorum! "Nokta atışı bir hamleydi" Maç sonu dikkat çeken yorum! "Nokta atışı bir hamleydi" 08:35
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Aralık bugün kimin maçı var? 08:11
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 01:00
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 00:59
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:47
Daha Eski
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:47
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:44
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:44
Toroğlu'dan o isme övgü! Toroğlu'dan o isme övgü! 23:49
Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! 23:49
Fırtına 2. yarıda açıldı! Fırtına 2. yarıda açıldı! 23:49