BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan flaş Aboubakar kararı!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, son olarak Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesine yedek kulübesinde başlamıştı. Son haftalarda sakatlığı nedeniyle suskun kalan yıldız isimle ilgili dikkat çeken bir karar alındı. (BJK spor haberleri)
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Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, devre arasında Vincent Aboubakar'la ilgili durum değerlendirmesi yapacak.
Deneyimli golcünün özellikle Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu haber detayında yer aldı. Beşiktaş'ın oyuncuya gelecek tekliflere kapıyı açık tutacağı belirtildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Aboubakar 11 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
Beşiktaş ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun +1 yıl da opsiyonu bulunuyor.
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