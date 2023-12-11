Beşiktaş devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, Antalya'da yapılması planlanan devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir." denildi.
Kulübümüzden Bilgilendirme Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Sayın Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir. Saygılarımızla. Beşiktaş JK pic.twitter.com/k3RT75RjIn— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 11, 2023