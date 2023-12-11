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Beşiktaş devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı!

Son dakika haberi: Beşiktaş, Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Sayın Samet Aybaba tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 19:43 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 19:50
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Beşiktaş devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, Antalya'da yapılması planlanan devre arası kampının iptal edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, futbol takımları genel koordinatörümüz Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir." denildi.

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