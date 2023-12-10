Haberler Beşiktaş Kabus sürüyor

Kabus sürüyor

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bir türlü bitmiyor... Bu sezon birçok oyuncusunu kaybeden ve Rıza Çalımbay'ın bu konuda dert yakındığı siyah-beyazlılar, dün iki ismi daha sakatlığa kurban verdi. İlk olarak Gedson Fernandes 39. dakikada sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Portekizli oyuncunun yerine Salih Uçan girdi. Ardından ise Umut Meraş bir pozisyonda sakatlık yaşadı. İlk yarıda oyuna devam eden tecrübeli sol bek, 46'da yerini Tayfur Bingöl'e bırakmak zorunda kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Kabus sürüyor
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bir türlü bitmiyor... Bu sezon birçok oyuncusunu kaybeden ve Rıza Çalımbay'ın bu konuda dert yakındığı siyah-beyazlılar, dün iki ismi daha sakatlığa kurban verdi. İlk olarak Gedson Fernandes 39. dakikada sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemedi. Portekizli oyuncunun yerine Salih Uçan girdi. Ardından ise Umut Meraş bir pozisyonda sakatlık yaşadı. İlk yarıda oyuna devam eden tecrübeli sol bek, 46'da yerini Tayfur Bingöl'e bırakmak zorunda kaldı.
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