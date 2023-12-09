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Rıza Çalımbay Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu

Son dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Çalımbay'ın sözleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 21:36 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 21:41
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Rıza Çalımbay Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ:

Maça kötü başlamadık. İyi başladık. Denk maç oluyordu. Sonrasında çok hata yapmaya başladık. Oyuncularımız kapasitelerinin altında oynadı. Üzücü bir maç.

Bu böyle olmaz. Böyle gitmez. Bazı lider oyuncuların kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız daha üst seviyeye çıkabilir. Bu değil.

Henüz 1 ay olmadı geleli. Eksikleri gidermeye çalışıyoruz ama bir anda kolay değil. Biliyorsunuz takımla sezon başı çalışma şansımız olmadı. Eğer sezon başı çalışma şansımız olsaydı futbolcuları her açıdan iyi duruma getirmek için daha iyi şeyler yapabilirdik. Düzeleceğiz ama. Burası Beşiktaş kulübü. Böyle olmayacak. Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Oyuncu arkadaşlarımız da kendilerini düzeltmeli. İnşallah iyi bir yere geleceğiz.

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