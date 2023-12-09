BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'ın derbi planı hazır! Futbolculara ezberletti

Deneyimli hoca, ekibiyle birlikte rakibi analiz etti ve oyuncularıyla da bu planını paylaştı.

HEDEF AGRESİF BIR OYUN

Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkının daha fazla açılmasını istemeyen Kara Kartal'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.