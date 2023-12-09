BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'ın derbi planı hazır! Futbolculara ezberletti
Hasan Arat ile birlikte yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta tek hedef, derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etmek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, zafer için planını hazırladı. Çalımbay, 3 puanın şifresini oyuncularına ezberletti. İşte ayrıntılar...
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Deneyimli hoca, ekibiyle birlikte rakibi analiz etti ve oyuncularıyla da bu planını paylaştı.
HEDEF AGRESİF BIR OYUN
Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkının daha fazla açılmasını istemeyen Kara Kartal'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.
Teknik patron Rıza Çalımbay, santrayla beraber agresif bir oyun istiyor. Ayrıca futbolculardan, özellikle ikili mücadelelerde sert bir takım görüntüsü sergilenmesi istendi.
Çalımbay'ın, detaylı bir analiz yaptığı Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini de oyuncularına anlattığı belirlendi.
SAVUNMAYA PRES YAPIN
60 yaşındaki teknik adam, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin özellikle savunmadan çıkıştaki sıkıntılarının üzerine gidilmesi fikrinde. Rakiplerinin bu yönünü öne çıkaran Çalımbay'ın rakip savunmaya sürekli pres yapılmasını istediği öğrenildi.
Öte yandan Kartal'da Cenk Tosun ve Muleka'nın ceza sahasına ve savunma arkasına koşular yapacağı gelen haberler arasında. Beşiktaş'ın hücum hattındaki oyuncular böylece, Fenerbahçe defansının dengesini de bozmayı hedefliyor.
10 MAÇTA TEK YENİLGİ
Hepsi Süper Lig olmak üzere Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçta Siyah-Beyazlılar sadece 1 kez mağlup oldu. Kartal, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet aldı, Fenerbahçe 1 kez kazandı. 6 maç ise berabere sonuçlandı.
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