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BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'ın derbi planı hazır! Futbolculara ezberletti

Hasan Arat ile birlikte yeni bir sayfa açan Beşiktaş'ta tek hedef, derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etmek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, zafer için planını hazırladı. Çalımbay, 3 puanın şifresini oyuncularına ezberletti. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'ın derbi planı hazır! Futbolculara ezberletti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'ın derbi planı hazır! Futbolculara ezberletti

Başkan Hasan Arat ile birlikte yeni bir sayfa açan siyah-beyazlılarda tek hedef 3 puan.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'ın derbi planı hazır! Futbolculara ezberletti

Takvim'in haberine göre Kartal'ın teknik direktör Rıza Çalımbay, derbi zaferi planını hazırladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'ın derbi planı hazır! Futbolculara ezberletti

Deneyimli hoca, ekibiyle birlikte rakibi analiz etti ve oyuncularıyla da bu planını paylaştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'ın derbi planı hazır! Futbolculara ezberletti

HEDEF AGRESİF BIR OYUN
Şampiyonluk yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkının daha fazla açılmasını istemeyen Kara Kartal'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'ın derbi planı hazır! Futbolculara ezberletti

Teknik patron Rıza Çalımbay, santrayla beraber agresif bir oyun istiyor. Ayrıca futbolculardan, özellikle ikili mücadelelerde sert bir takım görüntüsü sergilenmesi istendi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'ın derbi planı hazır! Futbolculara ezberletti

Çalımbay'ın, detaylı bir analiz yaptığı Fenerbahçe'nin güçlü ve zayıf yönlerini de oyuncularına anlattığı belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'ın derbi planı hazır! Futbolculara ezberletti

SAVUNMAYA PRES YAPIN
60 yaşındaki teknik adam, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin özellikle savunmadan çıkıştaki sıkıntılarının üzerine gidilmesi fikrinde. Rakiplerinin bu yönünü öne çıkaran Çalımbay'ın rakip savunmaya sürekli pres yapılmasını istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'ın derbi planı hazır! Futbolculara ezberletti

Öte yandan Kartal'da Cenk Tosun ve Muleka'nın ceza sahasına ve savunma arkasına koşular yapacağı gelen haberler arasında. Beşiktaş'ın hücum hattındaki oyuncular böylece, Fenerbahçe defansının dengesini de bozmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Rıza Çalımbay'ın derbi planı hazır! Futbolculara ezberletti

10 MAÇTA TEK YENİLGİ
Hepsi Süper Lig olmak üzere Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçta Siyah-Beyazlılar sadece 1 kez mağlup oldu. Kartal, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet aldı, Fenerbahçe 1 kez kazandı. 6 maç ise berabere sonuçlandı.

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