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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! "Fenerbahçe derbisinde..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, defans oyuncusu Omar Colley dahil sakatlığı bulunan oyuncularıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 14:31 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 14:34
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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! "Fenerbahçe derbisinde..."

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması geldi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Futbolcumuz Omar Colley'in yapılan MR görüntülemesinde sağ dizinde kapsüler gerilme ve kısıtlı alanda kemik ödemi tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan Colley'in Fenerbahçe maçının kadrosunda bulunup bulunmayacağına maç günü karar verilecektir.

Öte yandan tedavileri devam eden futbolcularımızdan; Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacaklar.

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