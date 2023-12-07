Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İki takım da kritik mücadeleden zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Çıkışa geçmek isteyen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri mutlak 3 puan peşinde. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe ise zorlu deplasmandan galibiyet çıkarmak istiyor. İki teknik adam da kritik maçta sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belirledi. Beşiktaş'ta Omar Colley, Fenerbahçe'de ise Djiku'nun son durumu merak ediliyor. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçında sahaya çıkması beklenen 11'ler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 13:18
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

Zor bir dönemden geçen Rıza Çalımbay yönetimindeki siyah-beyazlılar, derbiden zaferle ayrılarak nefes almak istiyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

Süper Lig'de ilk 14 maçta 26 puan toplayan Kara-Kartal, zirvenin uzağında kaldı. Kritik maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlayan Beşiktaş üst tarafla arayı kapatmayı hedefliyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

Lider Fenerbahçe ise kritik deplasmandan 3 puanla dönerek yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

14 maç sonunda topladığı 37 puanla averajla lider konumda olan sarı-lacivertliler, kayıp yaşamak istemiyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

Sakatların iyileşmesiyle eli güçlenen İsmail Kartal, tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği dev derbiden çıkacak sonuç, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

TÜPRAŞ STADYUMU KAPALI GİŞE!
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisi için satışa çıkan biletlerin tükendiğini duyurdu. Yoğun ilgi gösteren siyeh-beyazlılar, biletleri kısa sürede tüketti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

BEŞİKTAŞ DÖNÜM MAÇI OLARAK GÖRÜYOR!
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili, "Bizim için, taraftar için, camia için önemli bir maça çıkacağız. Biz bunun farkındayız, oyuncularımız da farkında"

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

"Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Başka hiçbir düşüncemiz yok kafamızda. Eğer yukarıyı yakalamak istiyorsak maçı kesinlikle kazanmamız lazım"

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

"Ben başta taraftarımıza çok güveniyorum. Onların çok büyük desteği olacak onu biliyorum. Her zaman da oldu. Futbolcularıma da sonuna kadar güveniyorum. Sakatmış, oymuş, buymuş hiçbiri mazeret değil. Bu maç bizim kritik ve dönüm maçı. Onun için bu maçı mutlaka kazanmamız lazım." dedi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

DOLMABAHÇE'DE DERBİ KRALI KARTAL!
Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe'yi 7 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik alırken, mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertli ekibe yeni stadın kaybetmeyen Kartal, attığı 11 gole karşılık filelerinde ise 7 gol gördü.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

FENERBAHÇE TARAFTARI DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE YER ALACAK!
Beşiktaş Stadı'nda 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak olan derbi mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar da tribünde yer alabilecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 9 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya 1814 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

Fenerbahçe taraftarları, toplu olarak maçın oynanacağı stada giriş yapabilecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

FENERBAHÇE 3 PUAN PEŞİNDE!
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, zorlu deplasmandan mutlak 3 puan çıkarmak istiyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

Tüm planlarını galibiyet üzerine kuran deneyimli hoca, oyuncularını dev derbiye en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Kanarya, 1 aylık süreç içinde kalan maçlarını kazanıp sezonun ilk yarısını lider kapatmayı amaçlıyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

Her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi.

İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde muhtemel 11'ler...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

BEŞİKTAŞ:

MERT

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

ONUR

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

AMARTEY

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

UMUT

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

NECİP

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

SALİH

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

GEDSON

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

REBIC

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

CHAMBERLAIN

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

CENK

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

ABOUBAKAR

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

LIVAKOVIC

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

OSAYI

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

SAMET

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

DJIKU

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

FERDİ

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

İSMAİL

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

FRED

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

İRFAN CAN

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde flaş ilk 11 kararları! Colley ve Djiku...

TADIC

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