Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık sözleri! "Rosier ve Masuaku..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık sözleri! "Rosier ve Masuaku..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, sakatlıkları bulunan Rosier ve Masuaku'nun son durumları hakkında doktordan bilgi beklediklerini ifade etti. Öte yandan Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisini bir dönüm maçı olarak gördüklerini kaydetti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 11:03 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 11:14
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık sözleri! "Rosier ve Masuaku..."

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Derbiyi dönüm maçı olarak gördüklerini ifade eden Çalımbay, Rosier ve Masuaku hakkında konuştu.

İşte o sözler...

"Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun durumları hakkında doktor bilgi verecek."

"Önemli bir maça çıkacağız. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kafamızda başka hiçbir düşünce yok. Taraftarlarımız da oyuncularımız da bu maçın bilincinde. Futbolcu arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Sakatlıklar bahane değil. Bu maçı kazanmamız gerekiyor."

"ANTRENMANI TARAFTARA AÇABİLİRİZ"

"Antrenmanı taraftara, basına açabiliriz. Herkesin bir işi var. Basının da olması lazım. Bu işlerle Feyyaz Uçar ilgileniyor. Sizlere yardımcı olacağız."

"BİZİM İÇİN DÖNÜM MAÇI"

"Fenerbahçe derbisi için durumumuz iyi. Camia için önemli bir maça çıkacağız. Oyuncular da farkında. Fenerbahçe maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yukarıyı yakalamak için kazanmamız lazım. Taraftarımızın desteğine çok güveniyorum. Futbolcu arkadaşlarıma da güveniyorum. Sakatlık mazeret değil. Bu bizim için dönüm maçı."

"BAŞKAN TRANSFERE Mİ GİTTİ?"

"Başkan Hasan Arat cuma günü gelecek ve takımla çalışacak. Görüşmedik. Şu an sanırım yurt dışında. Transfere mi gitti bilemiyorum. Belki kendi özel işleri vardır. Feyyaz burada olsaydı, size cevap verirdi."

DİĞER
Yetenek Sizsiniz'de 3 yaşındaydı Hülya Avşar poposunu ısırmıştı! Çocuk yıldız Baha Bayırlı kocaman bir delikanlı oldu!
CHP'den fondaş köşelerle İYİ Parti'ye mahalle baskısı! Akşener oyunu gördü parti içine ayar verdi: "İttifak değil manda ve himaye tuzağı"
Sarri'den G.Saray'a Vecino müjdesi!
Beşiktaş ve F.Bahçe'den dev kapışma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları! 4 oyuncu idmanda yok
Derbide gözler golcülerde olacak!
SURGY HALKA ARZ NE ZAMAN? | Sur Tatil Evleri halka arz talep toplama tarihleri, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
AÖF SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | Açıköğretim (AÖF) sınavları ne zaman, bu hafta mı?
AÖF ÖĞRENCİ GİRİŞ E-KAMPÜS EKRANI | AÖF sınav giriş e-devlet
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları! 4 oyuncu idmanda yok Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları! 4 oyuncu idmanda yok 12:10
Kenan Yıldız için çılgın rakam! İşte bonservis bedeli Kenan Yıldız için çılgın rakam! İşte bonservis bedeli 12:07
Başakşehir'in rakibi Şanlıurfaspor! Başakşehir'in rakibi Şanlıurfaspor! 12:05
Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler Ziyech ile ünlü oyuncu birbirine girdi! Şoke eden sözler 11:46
Anadolu Efes ALBA Berlin'in konuğu! Anadolu Efes ALBA Berlin'in konuğu! 11:46
Sarri'den G.Saray'a Vecino müjdesi! Sarri'den G.Saray'a Vecino müjdesi! 11:29
Daha Eski
Derbide gözler golcülerde olacak! Derbide gözler golcülerde olacak! 11:22
Çalımbay - Kartal düellosu! Çalımbay - Kartal düellosu! 11:10
Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman? Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman? 11:09
BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? 09:15
Galatasaray'da Adana mesaisi! Galatasaray'da Adana mesaisi! 09:15
Stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu Stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu 09:19