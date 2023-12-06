Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık sözleri! "Rosier ve Masuaku..."

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Derbiyi dönüm maçı olarak gördüklerini ifade eden Çalımbay, Rosier ve Masuaku hakkında konuştu.

İşte o sözler...

"Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun durumları hakkında doktor bilgi verecek."

"Önemli bir maça çıkacağız. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kafamızda başka hiçbir düşünce yok. Taraftarlarımız da oyuncularımız da bu maçın bilincinde. Futbolcu arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Sakatlıklar bahane değil. Bu maçı kazanmamız gerekiyor."

"ANTRENMANI TARAFTARA AÇABİLİRİZ"

"Antrenmanı taraftara, basına açabiliriz. Herkesin bir işi var. Basının da olması lazım. Bu işlerle Feyyaz Uçar ilgileniyor. Sizlere yardımcı olacağız."

"BİZİM İÇİN DÖNÜM MAÇI"

"Fenerbahçe derbisi için durumumuz iyi. Camia için önemli bir maça çıkacağız. Oyuncular da farkında. Fenerbahçe maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yukarıyı yakalamak için kazanmamız lazım. Taraftarımızın desteğine çok güveniyorum. Futbolcu arkadaşlarıma da güveniyorum. Sakatlık mazeret değil. Bu bizim için dönüm maçı."

"BAŞKAN TRANSFERE Mİ GİTTİ?"

"Başkan Hasan Arat cuma günü gelecek ve takımla çalışacak. Görüşmedik. Şu an sanırım yurt dışında. Transfere mi gitti bilemiyorum. Belki kendi özel işleri vardır. Feyyaz burada olsaydı, size cevap verirdi."