TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

Arat, "46 yıl önce girdiğim bu muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyorum, formamız buradaki müzede duruyor. Seba'nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size şanlı Beşiktaş'a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin, hedefleriniz olsun, bu hedefleriniz için dürüstçe çalışın. Biz çok çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Beşiktaş'ın tüm bireylerini yanımıza alarak Anıtkabir'e gideceğiz. Bana bu onuru yaşatan canım Türkiye'm ve Beşiktaş'ıma teşekkür ederim. Yolumuz açık, şansımız bol olsun." diye konuştu.