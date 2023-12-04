Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa Hasan Arat seçildi. Daha önce PSG ve Chelsea ile iş birliği yapacaklarını açıklayan Arat, Premier Lig devinde forma giyen yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 09:42
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TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

Beşiktaş'ta merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirildi.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geride bırakan Arat, başkanlık koltuğuna oturdu.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

Arat, "46 yıl önce girdiğim bu muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyorum, formamız buradaki müzede duruyor. Seba'nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size şanlı Beşiktaş'a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin, hedefleriniz olsun, bu hedefleriniz için dürüstçe çalışın. Biz çok çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Beşiktaş'ın tüm bireylerini yanımıza alarak Anıtkabir'e gideceğiz. Bana bu onuru yaşatan canım Türkiye'm ve Beşiktaş'ıma teşekkür ederim. Yolumuz açık, şansımız bol olsun." diye konuştu.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

Hasan Arat, 1,5 yıl boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yapacak.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

Arat, siyah-beyazlı kulüpte onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde (1998-2000) başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde PSG ve Chelsea ile iş birliği yapacaklarını açıklamıştı.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

TGRT Haber'e konuşan Arat, "Chelsea ile toplantım var, toplanmayayım mı Chelsea ile? Chelsea kulübünün patronu benim arkadaşım. 'Hasan elimizden geleni yapmak istiyoruz' dedi bana. Körfez'de de bir takımım var. Hepsini zamanı gelince açıklarız" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

NONI MADUEKE'YE KANCA

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Chelsea forması giyen Noni Madueke'ye kanca attı.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

Haberde İngiliz ekibinin takımdan ayrılmak isterse Madueke'ye zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

Noni Madueke bu sezon Chelsea formasıyla 8 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

Nijerya asıllı İngiliz kanat oyuncusu, 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

Madueke'nin Chelsea ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

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