TRANSFER HABERİ - Chelsea'den Beşiktaş'a geliyor! İşte Hasan Arat'ın ilk bombası

Beşiktaş'ta merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirildi.
Beşiktaş'ta merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirildi.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde düzenlenen olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'yı geride bırakan Arat, başkanlık koltuğuna oturdu.
Arat, "46 yıl önce girdiğim bu muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyorum, formamız buradaki müzede duruyor. Seba'nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size şanlı Beşiktaş'a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin, hedefleriniz olsun, bu hedefleriniz için dürüstçe çalışın. Biz çok çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Beşiktaş'ın tüm bireylerini yanımıza alarak Anıtkabir'e gideceğiz. Bana bu onuru yaşatan canım Türkiye'm ve Beşiktaş'ıma teşekkür ederim. Yolumuz açık, şansımız bol olsun." diye konuştu.
Hasan Arat, 1,5 yıl boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yapacak.
Arat, siyah-beyazlı kulüpte onursal başkan Süleyman Seba'nın son döneminde (1998-2000) başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde PSG ve Chelsea ile iş birliği yapacaklarını açıklamıştı.
TGRT Haber'e konuşan Arat, "Chelsea ile toplantım var, toplanmayayım mı Chelsea ile? Chelsea kulübünün patronu benim arkadaşım. 'Hasan elimizden geleni yapmak istiyoruz' dedi bana. Körfez'de de bir takımım var. Hepsini zamanı gelince açıklarız" ifadelerini kullandı.
NONI MADUEKE'YE KANCA
The Telegraph'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Chelsea forması giyen Noni Madueke'ye kanca attı.
Haberde İngiliz ekibinin takımdan ayrılmak isterse Madueke'ye zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.
Noni Madueke bu sezon Chelsea formasıyla 8 maça çıktı.
Nijerya asıllı İngiliz kanat oyuncusu, 1 gol kaydetti.
Madueke'nin Chelsea ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.
21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde kulüp taraflı 1 yıl opsiyon bulunuyor.
1.82 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.