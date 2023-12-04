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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Dev derbi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:41
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 9 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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