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Beşiktaş'tan Yam Madar açıklaması!

Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko ile oynanan maçta sarı-lacivertli oyuncu Yam Madar'ın oyun alanına atılan yabancı maddeler sonucu yaralanması hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 17:22
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Beşiktaş'tan Yam Madar açıklaması!

Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko ile oynanan maçta sarı-lacivertli oyuncu Yam Madar'ın oyun alanına atılan yabancı maddeler sonucu yaralanması hakkında açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dün akşam oynanan derbi müsabakasından zaferle ayrılan Beşiktaş Emlakjet takımımız, Kulübümüzü ve camiamızı sevince boğmuştur.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15.000'i aşkın taraftarımızın oluşturduğu atmosfer bir kez daha Beşiktaş taraftarının spora ve takımına olan tutkusunu göstermiş ve herkesin takdirini kazanmıştır.

Karşılaşmanın ilk yarısında asla tasvip etmediğimiz saha olayları meydana gelmiş ve bunun sonucunda rakip takım oyuncusuna yabancı madde isabet etmiştir.

Bu durum bizim için kabul edilemez ve asla tasvip etmediğimiz bir davranıştır. Talihsiz bir şekilde yaralanan Yam Madar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Yalnız şu hususlar da göz ardı edilmemelidir:

Rakip takımın şube yöneticisi, nezaketen kendilerine ayrılan saha içi koltuklara talimatlara aykırı olarak kendi takım formasını giymiş bir şekilde gelmiş ve taraftarlarımızın dikkatini kendi üzerine çekmiştir.

Akabinde saha kenarından takımımızın momentumu eline aldığı ve farkı açtığı dakikalarda abartılı bir şekilde hakemlere itiraz ederek taraftarlarımızı tahrik etmeye çalışmış ve istenmeyen olayların yaşanmasına neden olmuştur.

Rakip takım yöneticisinin örnek olması gerektiği yerde taraftarlarımızı tahrik edici davranışlarda bulunması kendi sporcusunun yaralanmasına sebebiyet vermiştir.

Malum şahsın siyah-beyazlılarımızın başarısını gölgelemeye çalışması ve küçük oyunlar peşinde koşması temsil ettiği camiaya da yapılmış bir ayıptır.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki bu olaylar asla tasvip ettiğimiz davranışlar değildir.

Türk sporunun gelişmesi ve örnek teşkil etmesi için yetkilileri, tasvip etmediğimiz bu olaylara neden olanlara gerekli cezaların verilmesi hususunda göreve davet ediyoruz.

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