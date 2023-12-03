Alex Oxlade-Chamberlain: 1 puan 0 puandan iyidir ama...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadelede siyah-beyazlılara beraberliği getiren golü kaydeden Alex Oxlade-Chamberlain maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

İki farklı devreoynadık. İkinci yarıda daha sakindik, topa daha fazla sahiptik ve fırsatlar bulduk. Rakibimiz de fırsatlar yarattı, sonuç olarak 1-1 berabere kaldık.

1 puan, 0 puandan iyidir ama sonuç olarak üzgünüz. Buraya 3 puan için gelmiştik. Sonuç olarak 1 puan daha adil gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta önemli bir maça çıkacağız Fenerbahçe'ye karşı.