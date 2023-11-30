Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı konuşuyor | CANLI YAYIN

Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı önemli açıklamalarda bulunuyor. Seçim yarışıyla ilgili son durum hakkında konuşan Adalı, A Spor'un sorularını yanıtlıyor.

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İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ

"Camiadan müthiş bir 'aday ol' talebi geldi. Beşiktaş'ın durumuna baktığımda da şu 11 senenin içinde ne zaman kötü bir dönem yaşıyor olsak ben adayım. Son 25 gün lafları dolaşıyorken de buna sadece gülüyorum. Ben bu camianın her zaman içinde oldum."

"Geçirdiğimiz 3-4 sene zarfında hem Ahmet Nur Çebi ile hem de Emre Kocadağ ile 8-10 defa iletişime geçtik. Eleştirilerimi de söyledim, çözümleri de söyledim. Benim karakterimde öyle 'ne olur ne olmaz takım belki kötü gider' diye 1 sene önceden hazırlığa başlamak yok. Gel dediler geldim. Kayıtsız kalmamın imkanı yok."

"85-86 milyon civarında bir maliyetimiz var futbol takımı kısmında. Yabancı kontenjanı da dolu. Bir şekilde bu takımın kalitesini artıracak transferler yapmamız gerekiyor. 86 milyon euro'luk bu takım bu sezonu tamamen başarısız geçirirsen, gelecek sene için daha sıkıntılı bir durum yaratır."

"Sorunları biliyoruz, nasıl gidereceğimizi de biliyoruz. Çalışmaları çok iyi yaptım. Başkan adaylarının açıkladığı ve biten bir tane proje görmedim ben, stadın haricinde. Adaylığımı açıkladığım gün de söyledim, bizim öncelikli projemiz takımı tekrar Şampiyonlar Ligi'ne sokabilmek."

"Torunumun Icardi sevinci yapması tabii ki üzdü beni. Quaresma buradayken de aynı şey bizim için geçerliydi. O zaman da rakiplerimiz üzülüyordu. Allah da işimizi rast getirecek. Şu takımı toparlamak için gereken transferler arasında bir yıldız olursa 'çok pahalıymış' demem. Gider alır gelirim."

"Önümüzdeki sezon için kesinlikle 'Çilek' transferimiz olacak. Bu devre arasında da çıkarsa böyle bir fırsat alacağız."