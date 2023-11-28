Beşiktaş'ta seçim çalışmalarına devam eden Hasan Arat iki yeni ismi açıkladı

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Hasan Arat, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arat, yönetim kurulundaki isimleri açıklamaya başladı.

Samet Aybaba'nın Futbol Takımları Genel Koordinatörü olacağını belirten Hasan Arat, "Biz sporu ve idareyi ayırıp hedefleri belirli bir noktada toplayacağız. Sporu sporcular yönetecek. Sporu spordan gelenler yönetecek. Kendilerinden gelen raporlar doğrultusunda biz kilidi açmak için çalışacağız. Beşiktaşlı sandığı gelsin oyunu atsın. Biz bir vizyon ortaya koyduk. Sporu bilenler, sporun içinden gelenler bunu iyi biliyorlar. Oluşturacağımız iskeletin Beşiktaş'taki lideri Samet Aybaba olacak. Çok kıymetli bir görevlendirmedir. Altyapı, kadın futbolu, A takım hepsinin anahtarı Samet Aybaba'da olacak." dedi.

Samet Aybaba, altyapıya önem vereceklerini belirterek, "Başkanımızla uzun bir süre önce konuştuk. Yolumuz aynı dedim. Nasıl yönetilir, ne yapılır, transfer ve altyapı... Bunlarla ilgili uzun süredir çalışıyor. Bilgimiz, deneyimimiz var. Onları ön plana çıkararak bir şeyler yapmaya çalışacağız. Futbolu futboldan gelenlerin yönetmesi gerektiğini hep söyledik. Hep tartışırdık. Büyük bir örnek bu. Rol model ortaya çıksın. Türk futboluna da örnek olsun. Biz bunların hepsini burada yapabileceğimizi düşünüyorum. Transferlere, takımın durumuna çalıştım. Transfer ne kadar önemliyse, evlatlarımızın da bizim için ne kadar önemli olduğunu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Hasan Arat, Samet Aybaba'dan sonra bir başka Beşiktaş efsanesi olan Feyyaz Uçar'ın futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olacağını da açıkladı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Feyyaz Uçar şu ifadeleri kullandı, "Hasan Arat'a, böyle sorumluluk yüklü bir göreve beni düşündüğü için teşekkür ediyorum. Kariyerlerini sonlandırmış futbolcuların birçoğu, böyle bir görevi bekler. Çok azı buna erişir. Beşiktaş'ta kaptanlığımı yapan Samet Aybaba'yla, Rıza Çalımbay'la birlikte olmak çok güzel. İlerleyen dönemde bildiğim, tanıdığım, sevdiğim ortamda olacağım için çok mutluyum. Bu seçimde çok fazla proje konuşuluyor. Bu da bizlerin çok hoşuna gidiyor. Daha önceki seçimlerde kişiler üstünden yürürdü. Böyle bir ön hazırlığın içinde olmaktan gurur duyuyorum. Göreve gelirsek, sadece Beşiktaş için çalışacağım, Beşiktaş için mesai harcayacağım."

"BUGÜNE KADAR ÇOK FAZLA YANLIŞ İŞLER YAPILDI"

Hasan Arat Süper Lig'deki puan farkının kapanabileceğini belirterek, "Her şey şeffaf olacak. Birilerinden bir şeyler duymayacaksınız. Beşiktaş artık birilerinin istediğini yaptığı bir yer olmayacak. Zor bir dönemde göreve başlayacağız. Sporun içinden gelmiş 3 tane yönetici var. İnşallah kazanırız, görev alırız. Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba Beşiktaş'ın sembolleridir. Basketbolda şu anda Nedim Yücel var. Nedim Yücel'in gelmesi çok doğru bir karardır. Nedim görevine devam edecek. Voleybol ve diğer sporları da toparlayacağız. Sıkıntıları aşmasını bileceğiz. Şu andaki puan farkı kapanamayacak bir fark değil. Biz bu işi başarabileceğimize inanıyoruz. Çok iyi bir ruh getireceğimize inanıyoruz. Hibrit bir model olması lazım. Bugüne kadar çok fazla yanlış işler yapıldı. Transferlerde çok fazla para kaybedildi. Çok önemli bir stratejiyle yola çıkıyoruz. Hep birlikte Beşiktaş'ı layık olduğu yere oturtacağız. Konuşmakla olmaz." ifadelerini kullandı.

"VAKİT KAYBETMEDEN KARARI ALACAĞIZ"

Seçilmeleri halinde Rıza Çalımbay'la yola devam edeceklerini belirten Hasan Arat, "Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz yönetim kurulu toplanacak. Rıza hocamızla oturacağız ve vakit kaybetmeden kararı alacağız. Yönetim kuruluyla birlikte kararı alacağız." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimlerinde kendi adaylarını önereceklerini belirten Arat, "Beşiktaş'ın federasyonda oluşturduğu bir lobi yok. Beşiktaşlılar federasyonda yok. Biz bundan sonra Beşiktaşlıların orada görev almasını sağlayacağız. Beşiktaş kendi adayını da önerecek. Bundan sonra seyirci kalmayacağız. Beşiktaş kulübü kendi adayını da gösterecek kadar cesur olmalıdır." açıklamasında bulundu.