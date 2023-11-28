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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın transfer planı belli oldu! İşte takviye istediği bölgeler

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, devre arası transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, ihtiyaç listesini çıkardı. Tecrübeli hoca, takviye yapılmasını istediği bölgeleri belirledi. İşte detaylar... (BJK Spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 06:50
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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın transfer planı belli oldu! İşte takviye istediği bölgeler

Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay'la çıktığı 2 maçı da kazanarak moral bulan Beşiktaş'ta gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

60 yaşındaki teknik direktör, eksiklere ve takımdan ayrılacak isimlere göre planlamasını yapıyor.

Sabah'ın haberine göre Çalımbay, yeni gelecek başkandan en az 3 takviye isteyecek. Çalımbay, bir stoper, bir orta saha ve bir de hem forvet hem kanat oynayabilen olmak üzere üç oyuncuyu listeye yazdı.

Beşiktaş'ın yeni takviyeler yapmak için yabancı kontenjanında yer açması gerekiyor. Bunun için de bazı oyuncuların takımdan ayrılması gerekecek. Gözden çıkarılan Jean Onana'nın kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sakatlık problemleriyle boğuşan Eric Bailly ile de vedalaşılması gündemde.

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