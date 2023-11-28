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BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Beşiktaş maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın, Club Brugge ile mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı kritik müsabaka merakla bekleniyor. Mücadeleyi şifresiz yayınlayacak kanallar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 15:27
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BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Beşiktaş D grubunun 5. maçında Club Brugge ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle maçı canlı ve şifresiz yayınlayan kanallar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇINI HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?

Beşiktaş - Club Brugge maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak. 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak müsabakayı Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edebilirsiniz.

Müsabakayı tüm dünyada yayınlayacak kanallar listesi;

  • Arena Sport 4 HD Serbia
  • beIN Connect MENA HD
  • beIN Sports MENA 8 HD
  • CBC Sport HD
  • Discovery+ UK
  • EXXEN Digital Türkiye
  • M+ Liga de Campeones 11
  • Megogo Futbol 11
  • Play Sports HD2 Belgium
  • RMC Sport Live 11
  • RTBF Tipik Belgique
  • ViaPlay Norge HD
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