Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI İZLE | Beşiktaş Konferans Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI İZLE | Beşiktaş Konferans Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı saat kaçta?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:20
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Beşiktaş - Club Brugge maçı CANLI İZLE | Beşiktaş Konferans Ligi maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı saat kaçta?

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, H Grubu 5. hafta müsabakasında Club Brugge'ü konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Club Brugge maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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