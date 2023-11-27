Yükseliş devri

Yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde temiz bir başlangıç yapan Beşiktaş, yükselişini dün de Samsun'da devam ettirdi. Milli ara öncesi Başakşehir'i mağlup eden siyah beyazlı takım, böylece efsane hocası Çalımbay ile çıktığı iki maçı da kazanma başarısı gösterdi. Kara Kartallara 3 puanı getiren golleri ise 17. dakikada Cenk Tosun ile 84'te Omar Colley kaydetti. Öte yandan Beşiktaş bu sezon zorlandığı konulardan birinde daha başarı yakaladı. 7 dış saha maçına çıkan Beşiktaş, 3. galibiyetini elde etti. Beşiktaş, sezona ne kadar çalkantılı başlayıp sakatlıklarla boğuşsa da yarıştan kolay kolay kopmayacağının sinyalini verdi; taraftarını sevindirdi. Gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olan siyah beyazlılar, sakatların da dönmesiyle gücüne güç katacak.

TOSUN YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Beşiktaş'ın Tosun Paşa'sı Samsun karşısında sahnedeydi. Kazanılan penaltıyı ilk başta değerlendiremeyip ardından tamamlayarak ağlara gönderen Cenk Tosun, böylece son 3 maçta da gol kaydetme başarısı göstermişi oldu. Cenk'in ligde 1 de asisti bulunuyor.

SOĞUK HAVA BEŞIKTAŞLILARI DURDURAMADI

Samsun'a 11 yıl sonra gelen Beşiktaş büyük ilgi gördü. Samsun ve çevre illerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar 19 Mayıs Stadı'nda deplasman tribününü doldurdu. Beşiktaş taraftarları yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Samsunsporlu da soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı.

10 EKSİKLE ÇIKTILAR

Beşiktaş, Samsunspor karşısına 10 eksikle çıktı. Siyah beyazlı takımın hocası Rıza Çalımbay, sakat olan Amartey, Zaynutdinov, Eric Bailly, Jean Onana, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Salih Uçan, Tayyip Talha, Emrecan Uzunhan ile cezalı olan Ante Rebic'i kadroya almadı.

STOPER Mi FORVET Mi?

Beşiktaş'ın stoperi Omar Colley, Kartal'a 3 puanı getiren isim oldu. 30 yaşındaki Gambiyalı savunmacı, 84'te attığı golle Kartal'ı uçurdu. Bu sezon Süper Lig'de 3. kez gol sevinci yaşayan Omar Colley, toplamda ise 4. sayısını kaydetti. Tecrübeli futbolcu karşılaşma sonrası "Zor bir maçtı. Böyle zor bir deplasmanda kazanmak güzel oldu" diye konuştu.

TARAFTARLAR TRAFIK KAZASI GEÇİRDİ

Samsunspor deplasmanına giden taraftarların araçlarının da karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Can kaybının yaşanmadığı kaza için soruşturma başlatıldı.