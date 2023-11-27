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YILPORT SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 13. haftada da devam ediyor. Beşiktaş, Samsunspor'a konuk olacak. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Abdülkadir Bitigen görev yapacak. Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Bahtiyar Zaynutdinov, Ante Rebic, Milot Rashica ve Rachid Ghezzal gibi isimler Samsunspor maçında oynayamayacak. Samsunspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek isteyenler maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Samsunspor BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 19:00 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 09:12
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YILPORT SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Yılport Samsunspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YILPORT SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı 26 Kasım Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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61. RANDEVU

Beşiktaş ile Yılport Samsunspor, yapacakları maçla Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya gelecek. Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 60 müsabakanın 33'ünü Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı, 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 97 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 57 gol kaydetti. İki takım, Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda rakip oldu. Ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan maç, 1-1 berabere tamamlandı. İstanbul'da yapılan mücadeleyi ise Yılport Samsunspor 1-0 kazandı. Karadeniz temsilcisi, söz konusu sezonda ligi 16. sırada tamamlayarak küme düştü.

BEŞİKTAŞ SAMSUN'DA DA ÜSTÜN

İki takım arasında Samsun'da yapılan 29 lig maçında da Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkati çekiyor. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı karşılaşmalarda Yılport Samsunspor'a galibiyet sayısında 14-6 üstünlük kurarken, 9 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı takım 43, Karadeniz ekibi de 32 gol attı. Bu arada, iki takım arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanan maç, saha zemininin bozukluğu nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan erteleme müsabakasını Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

TARİHE GEÇEN MAÇ

Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, Türk futbol tarihine geçti. Sezonun 18. haftasında, 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skor Samsunspor'un lehine 4-1 olduğu esnada, 85. dakikada maçı bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın skorunu Yılport Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

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