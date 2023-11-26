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Yılport Samsunspor - Beşiktaş canlı izle! | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Ligin dibinden kurtulmak isteyen Yılport Samnsunspor ile üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 16:20 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 16:22
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Yılport Samsunspor - Beşiktaş canlı izle! | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı devam ediyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yılport Samnsunspor ile zirveyi yakalamak isteyen Beşiktaş Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

YILPORT SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Yılport Samsunspor: Okan, Soner, Van Drongelen, Satka, Zeki,Taylan, Bennasser, Emre, Carlo Holse, Ntcham, Marius

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Onur, Muleka, Cenk

YILPORT SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı 26 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

61. RANDEVU

Beşiktaş ile Samsunspor, bu maçla Süper Lig'de 61. kez karşı karşıya geldi. Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 60 müsabakanın 33'ünü Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı, 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 97 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 57 gol kaydetti. İki takım, Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda rakip oldu. Ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan maç, 1-1 berabere tamamlandı. İstanbul'da yapılan mücadeleyi ise Yılport Samsunspor 1-0 kazandı. Karadeniz temsilcisi, söz konusu sezonda ligi 16. sırada tamamlayarak küme düştü.

BEŞİKTAŞ SAMSUN'DA DA ÜSTÜN

İki takım arasında Samsun'da yapılan 29 lig maçında da Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkati çekiyor. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı karşılaşmalarda Yılport Samsunspor'a galibiyet sayısında 14-6 üstünlük kurarken, 9 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda siyah-beyazlı takım 43, Karadeniz ekibi de 32 gol attı. Bu arada, iki takım arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanan maç, saha zemininin bozukluğu nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan erteleme müsabakasını Samsunspor 2-1 kazanmıştı.

TARİHE GEÇEN MAÇ

Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, Türk futbol tarihine geçti. Sezonun 18. haftasında, 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skor Samsunspor'un lehine 4-1 olduğu esnada, 85. dakikada maçı bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın skorunu Yılport Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

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