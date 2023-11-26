Rıza Çalımbay'dan Aboubakar açıklaması!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a konuk oluyor.

Siyah-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Eksikleri düşünmememiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Aboubakar tam net bir şekilde iyileşmedi. Onu riske etmedik. Tek amacımız kazanmak. Zor bir maç olacak. Arkadaşlarımızla her şeyi konuştuk, milli maç arasını iyi değerlendirdik. Gayet iyi bir hava var takımda, önemli olan şu maçı kazanmamız."