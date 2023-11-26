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Omar Colley: Zor zamanlardan geçiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Takımına galibiyeti getiren golü atan Omar Colley ise maç sonunda açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 19:15
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Omar Colley: Zor zamanlardan geçiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadele Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Takımına 3 puanı getiren Omar Colley ise maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"NECİP İLE İYİ BİR TANDEM OLDUK"

"Takıma döndüğümden dolayı mutluyum. Galip geldik bugün. Çok çalışıyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ritim ve kazanma alışkanlığı ediniyoruz. Bize özgüven katan üç puan aldık. Esas işim savunma yapmak ama gol attığım için mutluyum. Bazı maçlar yakın geçer, duran toplar belirleyici olur. Böyle bir maçtı. Gol attığımız için mutluyum ama galibiyet aldığımız için çok daha mutluyum. Bazen maçlarda plan dışı, beklenmedik şeyler olur. Rakibe göre hazırlanırsınız ama anlık değişimler bu durumu tetikler. Ben ve Necip iyi bir tandem olduk. Birbirimizin kademesine giriyoruz, bu önemli. Her mevkideki sıkıntıları gidermemiz gerek. Bu 3 puan çok yardımcı olacak bize. Takıma çok özgüven kazandıracaktır bu galibiyet. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız."

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