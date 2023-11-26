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Cenk Tosun'dan özeleştiri! "Beşiktaş gibi oynamalıyız"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golünü atan Cenk Tosun, karşılşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Cenk, "Daha iyi oynamalıyız, daha çok pozisyona girmeliyiz, daha iyi pas yapmalıyız. Beşiktaş gibi oynamalıyız." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 19:16
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Cenk Tosun'dan özeleştiri! "Beşiktaş gibi oynamalıyız"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların ilk golünü atan Cenk Tosun, karşılşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldız golcünün açıklamaları şu şekilde:

"En iyi oynadığımız maç diyemem. Ancak, 3 puanla ayrılmayı bildik. Önemli olan buydu. Hoca geldiğinden beri iyi çalışıyoruz. 6 puan aldık. Daha iyi oynamalıyız, daha çok pozisyona girmeliyiz, daha iyi pas yapmalıyız. Beşiktaş gibi oynamalıyız. İlerleyen haftalarda olacağını umuyorum. Böyle galibiyetler aldıkça özgüvenimiz artıyor. Güzel bir seri yakalamak istiyoruz. İyi oynamadık ama 3 puanla ayrılmak mutlu etti.

Rıza Hoca için bir şey söylememe gerek yok, Beşiktaş efsanesi. Çok iyi bir insan. Güzel çalışıyoruz. Saygımız sonsuz Rıza Hoca'ya. Beşiktaş için yaptıkları ortada. 3 puan aldık, hocaya ve camiaya armağan olsun."

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