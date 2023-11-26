Bizim projemiz itibar ve güven

Beşiktaş'ta 3 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hasan Arat, çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Ankara'da ziyaretlerde bulunan Hasan Arat, kulübün borçlarını nasıl aşacaklarına yönelik, "En büyük projemiz itibar ve güvendir. İtibar ve güven olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bunun için finansal araçları kullanacaksınız. Beşiktaş elindeki tapuların tamamını Süleyman ağabey (Seba) zamanında elde etmiştir. O günden bugüne 23 yılda bir tane bile tapu ilave edilememiştir, olan yerleri heba etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

İCAZETLE ADAY OLUNMAZ

ARAT şöyle devam etti: "Biz Beşiktaş'a zarar verecek hiçbir eylemin içine girmeyiz. Beşiktaşlı özgürdür, nereye oy verileceği söylenecek bir insan değildir. Beşiktaş'ta icazetle aday olunmaz. İcazet beklenmez. Plazalardan Beşiktaş'ı perişan eden insanlardan icazet hiç beklenmez. İlk önce 'rahat uyu Süleyman abi emaneti almaya geliyoruz' dedik. Evet, biz emaneti almaya geliyoruz. Gençleri anlamadan, onların hayallerine ortak olmadan Beşiktaş'la ilgili bir vizyon koyamazsınız. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimizden yola çıkarak Beşiktaş'ı hep birlikte yeniden fabrika ayarlarına döndüreceğiz."

GÖLGE BAŞKANLAR ORTAYA ÇIKTI

Normalde kongreye götüren bir başkan istifa eder. 30 gün sonra seçime gidilir. Gücü varsa aday olur, yoksa kenara çekilir. Beşiktaş'ta çok farklı şeyler oluyor. Gölge Başkanlar ortaya çıktı. Kimin başkan olduğunu biz anlamıyoruz. Rakibimiz kim anlamıyoruz. Sahte evrak verip Beşiktaş'ı 1 sene Avrupa kupalarından men edenler Beşiktaş'ı dizayn ediyorlar. 2003-04 sezonunda kaybedilen şampiyonluğun hesabını veremeyenler toplantı yapıyorlar.

DEVLET, BEŞİKTAŞ'I SEVER

Beşiktaş'a ait taşınmazlarla ilgili kısa film gösterimi yapan Arat, "Beşiktaş'a ait ve bir çoğunuzun bilmediği taşınmazlar var. Hepsi devlet tarafından verildi. Devlet, Beşiktaş'ı sever. Bu taşınmazları işlevsel hale ve para kazanmaya başlayan yerler haline getireceğiz. Öte yandan biz Beşiktaş App diyoruz, arkadaşlar bunu 'oyun konsolu' zannediyor" ifadelerini kullandı.

PARA KIRDIRMAK ETİK DEĞİL

Yapılan planlar tutmadı, seçime 40 gün kala Tüpraş parası kırdırıldı. 3 yıllık Tüpraş parasını seçime 40 gün kala hiç bir yönetim kırdıramaz, etik değildir. Projelerimizi açıkladık, projelerimizi açıkladıktan sonra herkes bu projelerin nasıl olamayacağını söyledi. Sen de kendi projelerini anlat, herkes kendi projesini savunur, biz dersimize iyi çalıştık.

ŞARTLI İLİŞKİ KURMAM

Beşiktaş'ı iyi temsil edeceksiniz, 'gelip size kimse parmak sallayamayacak', sallatmayacak. 3 Aralık'tan sonra kimse Beşiktaş başkanına parmak sallayamaz. Stat evimiz, herkes misafirimizdir. Kimseyle şartlı ilişki kurmam, Beşiktaş armasına yakışır ilişki kurarım. Dünyanın bütün statlarında çok önemli görüşmeler yapan birisiyim. Stadımız, Avrupa futbol şampiyonasında da kullanılacak.