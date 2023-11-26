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Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 17:10 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 17:20
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Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, H Gurubu 5. hafta müsabakasında Club Brugge'ü konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Club Brugge maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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