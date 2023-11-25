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Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta? | BJK maçı canlı

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 13. hafta maçında Beşiktaş, Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçta Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Beşiktaş'ta Ante Rebic cezası sebebiyle, Rachid Ghezzal, Daniel Amartey ve Eric Bailly ise sakatlığı sebebiyle müsabakada görev yapamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 12:31
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Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda ve saat kaçta? | BJK maçı canlı

Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Yılport Samsunspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YILPORT SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı 26 Kasım Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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