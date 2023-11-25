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Kartal’a 7 ödül
Etkili ve farklı iletişimlerin ödüllendirildiği Felis'ten Beşiktaş'a ödül yağdı. Beşiktaş'ın, Antalyaspor maçında sahaya oyuncak yağdırılan ve tüm dünyanın dikkatini deprem felaketine çeken "Bu Oyuncak Sana Arkadaşım" projesi, 1 Büyük Ödül, 4 Felis ve 2 Başarı Ödülü kazandı. Başkan Çebi, "Kampanyayı hayatım boyu sevgiyle hatırlayacağım" dedi.
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