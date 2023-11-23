BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Bailly endişesi! İdmana çıkmadı

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Eric Bailly, bu sezon sakatlıklardan dolayı bir türlü istikrarlı şekilde sahalarda yer alamadı.
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Eric Bailly, bu sezon sakatlıklardan dolayı bir türlü istikrarlı şekilde sahalarda yer alamadı.
Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika şans bulan 29 yaşındaki stoperin, dünkü antrenmana çıkmadığı belirtildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Bailly'nin ağrıları olduğu ve bir kez daha kadroya girmeme ihtimali bulunduğu öğrenildi.
Bu sezon adale, omuz, ayak bileği ve boynundan sakatlıklar yaşayan tecrübeli isim, 8 maç kaçırmıştı.