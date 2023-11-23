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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Bailly endişesi! İdmana çıkmadı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden olan Eric Bailly'nin yakası sakatlıklardan kurtulmuyor. Tecrübeli oyuncunun, son idmana çıkmadığı belirtildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 08:15
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Bailly endişesi! İdmana çıkmadı

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Eric Bailly, bu sezon sakatlıklardan dolayı bir türlü istikrarlı şekilde sahalarda yer alamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Bailly endişesi! İdmana çıkmadı

Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika şans bulan 29 yaşındaki stoperin, dünkü antrenmana çıkmadığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Bailly endişesi! İdmana çıkmadı

Sabah'ta yer alan habere göre Bailly'nin ağrıları olduğu ve bir kez daha kadroya girmeme ihtimali bulunduğu öğrenildi.

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