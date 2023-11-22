Milli ara ‘ilaç’ oldu

Siyah beyazlılara lige verilen ara iyi geldi. Sakatlığı bulunan birçok isim Samsun deplasmanına yetişecek. Kartal, Başakşehir maçına 2 golcüsünden yoksun çıkmıştı. Cenk ve Aboubakar'ın tedavileri milli arada tamamlandı, iki tecrübeli oyuncunun da Samsun maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Sezonbaşından bu yana savunmada sıkıntı yaşayan Beşiktaş, Samsun deplasmanına stoper konusunda sorunsuz çıkacak. Siyah beyazlılarda; Bailly, Amartey ve Colley sakatlık sürecini geride bıraktı. 3 futbolcunun da maç kadrosunda olacağı öğrenildi. Öte yandan uzun bir sakatlık döneme geçiren Tayyip Talha'nın ise bu hafta sonu kadroya alınacağı öğrenildi.