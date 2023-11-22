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Arat: Kendi evlatlarımıza sahip çıkarak büyüyeceğiz

Hasan Arat, “Gencecik yeteneklerimizi yok pahasına kaptırdık, bu dönem bitecek” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Arat: Kendi evlatlarımıza sahip çıkarak büyüyeceğiz

Beşiktaş'ta adaylığını açıklayan ilk isim olan Hasan Arat, özellikle genç yeteneklere sahip çıkacaklarını ifade etti. Eski yönetimlerin çok para harcadığını söyleyen Arat, "Necip'in oynadığı alanlara 44 oyuncu alınmış, 63 milyon euro harcanmış. Hala Necip oynuyor. Kendi evladımız oynuyor. Kendi evlatlarımızı tutacağız, sahip çıkacağız" diye konuştu.

DOĞRU KARAR VERİLMELİ

Aray şöyle devam etti: "Bu seçim köprüden önceki son çıkıştır. Bu sefer doğru karar vermezseniz Beşiktaş'ın özellikle 2024 yılının Mayıs ayından sonra hiçbir şansı yok. Ben '4,5 yılda Beşiktaş borçlarını bitirecek' dedim. 1,5 artı 3 yıl yani. olağanüstü kongre dönemi 1,5 yıl, bir sonraki dönem 3 yıl. 4,5 yılda Beşiktaş borçlarını bitirir. Bundan emin olabilirsiniz."

OYNAYANLAR KALACAK OYNAMAYAN GİDECEK

Hasan Arat, "Futbola hemen el atacağız. 3 Aralık akşamı hukuki olarak el atacağız. Ama biz şu an çoktan başladık. Resmi göreve gelmeden bu işleri açıklamam. Nasıl yapacağız? Eksik olan alanlarımız belli. Ama yapılan kontratlar çok ağır. 4 yıllık kontratlar var. Dolayısıyla orada bir disiplin getireceğiz. Oynayan kalacak, oynamayan gidecek" şeklinde konuştu.

1.5 SENE İÇİNDE 25 MİLYON DOLAR

Başkan adayı Hasan Arat, "İlk Önce Dijital App'te gelir getirici yeni bir ekosistem kurup, ardından Beşiktaş Gayrimenkul Yatırım Fonu kuracağız. Beşiktaş Girişim Yatırım Sermayesi Fonu kuracağız ve en önemlisi Bireysel Emeklilik Fonu kuracağız. Bu projeden Beşiktaş 1,5 yıl içinde 25 milyon dolar gelir elde edebilecek" ifadelerini kullandı.

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