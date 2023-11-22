TRANSFER HABERLERİ | Vincent Aboubakar için sıraya girdiler! Son taliplisi çok sürpriz

Siyah-beyazlılar bir yandan ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da takımdaki yıldız oyunculara gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmeye alıyor. Sakatlığı sebebiyle son 4 karşılaşmada forma giyemeyen Aboubakar yeniden sahalara dönmek için geri sayıma geçerken, Kamerunlu'nun taliplileri de her geçen gün artıyor. Uzun süredir Suudi ekiplerinin takibinde olan Aboubakan için bir iddia da Brezilya'dan geldi.

BÜYÜK YATIRIM OLUR

Portal do Colorado'da yer alan haberde daha önce Fenerbahçe'den Valancia'yı alan Internacional kulübünün şimdi de siyah-beyazlı ekibin skorer ismi Vincent Aboubakar'ı listesine dahil ettiği iddia edildi. Haberde, oyuncunun Beşiktaş için çok önemli olduğu belirtilirken, "Aboubakar'ın sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor. Bu yüzden kolay bir imza olmayacak. Ancak Internacional, oyuncu için transfer döneminde büyük bir yatırım yapabilir" ifadelerine yer verildi.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 101 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar, bu periyotta rakip fileleri 59 kez havalandırırken, 14 de asist yaptı ve toplamda 73 gole direkt katkı sağladı. Daha önce Porto formasıyla 58 gol atan Kamerunlu yıldız, böylece kulüp kariyerinde en fazla golü siyah-beyazlı forma altında atmış oldu.