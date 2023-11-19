Haberler Beşiktaş Rıza Çalımbay'dan yıldız isme yakın markaj: Göster kaliteni!

Rıza Çalımbay'dan yıldız isme yakın markaj: Göster kaliteni!

Rıza Çalımbay, geldiği günden beri bekleneni veremeyen Hırvat yıldızla yakından ilgilenerek performansını artırmayı hedefliyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Rıza Çalımbay'dan yıldız isme yakın markaj: Göster kaliteni!

Siyah-beyazlılarda tüm gözler Milli aradan sonra yapılacak olan maçlara çevrildi. Teknik direktör Rıza Çalımbay da, bir yandan sakat oyuncuların geri dönmesini beklerken, diğer yandan da takıma 'yıldız' transfer olarak alınan ancak halen bekleneni veremeyen isimleri takıma kazandırmak için çaba gösteriyor. Çalımbay'ın bu oyuncu listesinin ilk sırasında Ante Rebic yer alıyor.

KALİTENİ GÖSTERMELİSİN

Beşiktaş formasıyla 12 resmi maçta forma giyen ve 3 asist yapan Hırvat oyuncuyla özel görüşmeler yapan Çalımbay'ın, "Senin kaliteni ve neler yapabileceğini biliyorum. Şu anda performansının yarısında bile değilsin. Önümüzde çok keskin virajlarla dolu bir dönem var. Senden gerçek Rebic'i artık sahada göstermeni istiyorum. Senin bize, bizim de sana ihtiyacımız var" diye motive ettiği öğrenildi.

Ante Rebic'in önümüzdeki maçlarda ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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