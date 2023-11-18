Keskin virajdayız

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, milli aranın hemen ardından zorlu bir maç periyoduna gireceklerini ifade etti. Dün Ümraniye'de yapılan akşam idmanından önce konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Antrenmanlar gayet iyi geçiyor. Sakat oyuncularımız da katılınca her şey daha iyi olacak. Samsun ve A.Gücü ile deplasmanda, F.Bahçe ile evimizde oynayacağız. Üst üste çok zor maçlarımız var. Her şeye çok iyi hazır olmalıyız. Oynadığımız oyunun üstüne koymalıyız. İşimizi kesinlikle şansa bırakmamalıyız" dedi.

HUZURA İHTİYAÇLARI VAR

Çalımbay şöyle devam etti: "Oyuncu arkadaşların istekleri vardır, daha önceki gerginlik de bundan dolayı yaşanmıştır. Her şey olabilir. Onların isteklerini en iyi şekilde karşılıyoruz. Ne yapacaksam oyuncularımla beraber yapacağım. Ama ne yapacaksak da takımın menfaatine göre yapacağız. Onların istekleriyle her şey olmaz. Onların huzura ihtiyacı vardır. Biz de kabul ettik. İyi ki de kabul etmişiz. Pazar günü hazırlık maçımız var Sakaryaspor ile. İkinci maçımız vardı ama hem sakatlıklar, hem de milli takıma giden oyuncular sebebiyle iptal ettik.