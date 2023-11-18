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Bitirim ikili geri dönüyor

Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle ideal kadrosunu oluşturmakta zorlanan siyah-beyazlılarda, takımın en skorer iki oyuncusundan iyi haber geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Bitirim ikili geri dönüyor

Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Sakat futbolcuların durumu ne?" sorusuna "Sakat oyuncular çalışmalarına devam ediyorlar. Aboubakar ile Cenk bizimle çalışıyor. Cenk ve Aboubakar'ın milli ara sonrası oynayacağını düşünüyoruz" yanıtını verdi. "Bitirim İkili"nin Samsun maçının kadrosunda yer alacakları ifade edildi. İki forvet de sakat olduğu için son lig maçında Jakson Muleka forvette oynamış ve siyah-beyazlılar Demokratik Kongolu oyuncunun golüyle sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.

ABOUBAKAR'A BÜYÜK ONUR

Afrika Futbol Konfederasyonunun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının en iyi futbolcuları listesinde ilk 10'a kalan finalistler belirlendi. Beşiktaş'ın yıldızı futbolcusu Vincent Aboubakar, listede Süper Lig ekiplerinde forma giyen tek oyuncu oldu. Listede Muhammed Salah, Riyad Mahrez, Sadio Mane, Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Victor Osimhen, Frank Anguissa, Youssef En-Nesyri ve Yassine Bounou da yer alıyor.

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