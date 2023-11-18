Beşiktaş'ın acı günü! Suat Taştan hayatını kaybetti

Beşiktaş Futbol Akademisi İdari Menajeri Suat Taştan, yaşamını yitirdi.

Siyah-beyazlıların aynı zamanda eski futbolcusu olan ve 69 yaşında hayata veda eden Taştan'la ilgili Beşiktaş kulübünden taziye mesajı yayınlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca futbolcu olarak da hizmet etmiş olan Futbol Akademimizin İdari Menajeri Suat Taştan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Suat Taştan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.