BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ghezzal kredisini tüketti! Devre arasına kadar süre

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Rachid Ghezzal, bir türlü sakatlıklardan başını kaldıramıyor. Son olarak Başakşehir karşısında 41. dakikada Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine oyuna dahil olan Cezayirli futbolcu, uzatmalarla birlikte 10 dakika sahada kalabilmişti. Devre arasında ise kasığındaki ağrı nedeniyle gözyaşları içerisinde oyundan çıkmak zorunda kaldı. 31 yaşındaki oyuncu psikolojik olarak da yıkım yaşıyor.

Sabah'ın haberine göre, kariyerinde 15 kez sakatlık gören başarılı kanadın kredisi tükenmiş noktada. Yıldız futbolcu, devre arasına kadar tamamen toparlanıp iyileşmezse yerine transfer yapılacak.

2 KEZ 90 DAKİKA OYNADI

Ghezzal, bu sezon 11 maçta sahaya çıkarken, 538 dakika süre aldı, sadece 2 maçı 90 dakika oynadı. 1 gol, 3 asist ile oynayan tecrübeli isim 10 maçta görev yapamadı.