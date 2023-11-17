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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rıza Çalımbay'ın yeni gözdesi belli oldu!

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir zaman kala Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların Teknik Direktör Rıza Çalımbay takviye için Bulgaristan Ligi'ni işaret etmişti. İşte siyah beyazlıların gündemindeki o isim ... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 06:50
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Rıza Çalımbay'ın yeni gözdesi belli oldu!

Beşiktaş'ta devre arasında yapılacak transferler için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Bulgaristan Ligi'nde oynayan oyuncuların listesinde olduğunu belirtmişti. Takvim'in haberine göre, tecrübeli teknik adamın istediği oyunculardan birinin Batev Plovdiv'de forma giyen 23 yaşındaki santrfor Antoine Baroan olduğu öğrenildi. Rıza hoca yeni yönetimden genç ismin transfer edilmesini isteyecek.

10 MAÇTA 8 GOLÜ BULUNUYOR

Bulgaristan Ligi'nde 10 maçta forma giyen Baroan 8 gol atarken 3 de asist yaptı. 2021 yılında Fransız ekibi Chamois Niort'tan Botev Plovdiv'e bedelsiz olarak transfer olan genç yetenek kısa süre içinde kendisini gösterdi ve attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı. Bulgar ekibinde toplamda 72 karşılaşmada forma giyen Baroan, 27 gol ve 13 asitle 40 gole katkıda bulundu. 1.5 milyon Euro değeri olan 23 yaşındaki Fransız golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 3 Aralık'ta seçilecek yeni yönetimin ilk hamlesinin Baroan olması bekleniyor.

GÜÇLÜ VE BİTİRİCİ

Botev Plovdiv forması giyen Antoine Baroan güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

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