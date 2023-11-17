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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay'dan sakatlık açıklaması! "Aboubakar Cenk ve Zaynutdinov...

Milli arada çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay sakat oyuncuları hakkında konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 17:42 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 17:45
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay'dan sakatlık açıklaması! "Aboubakar Cenk ve Zaynutdinov...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, akşam yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalışmaların iyi gittiğini söyleyen Çalımbay, "Herkes rahatladı, hem dinlenme açısından olsun hem de kazanılan galibiyetten olsun. Gayet iyi geçiyor. Bir problem yok. Bugün çift antrenman yapıyoruz. Sabah antrenmanı da çok iyi geçti. Eksiklerimiz de var. Milli takıma giden 8 arkadaşımız var. Onlar da geldikten sonra daha zevkli daha güzel antrenmanlar yapacağız. Önümüzde çok zorlu maçlarımız var. Onun için de çok iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor. Oynadığımız oyunun da üstüne koymamız gerekiyor. Hiçbir şeyi şansa bırakmadan işimizi bakıyoruz. Takımda çok güzel bir hava var. İyi bir şekilde de çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"NE YAPACAKSAM OYUNCULARIMLA BERABER YAPACAĞIM"

Kamp planının iptal olmasının sorulması üzerine Rıza Çalımbay, "Oyuncu arkadaşların istekleri vardı. Burada bir süre kriz yaşandı. O sürede gerilmiş olabilirler, yorgun olabilirler, ailesiyle fazla görüşmeyebilirler, onların isteklerini iyi şekilde karşılıyoruz. Biz istek de yok illa gideceğiz desek de gidebiliriz ama öyle yapmayı da sevmiyoruz. Ne yapacaksam oyuncularımla beraber yapacağım. Yapacağımız şeyler takıma zarar vermeyecek şeyler olur. Onların istekleriyle her şey olmaz. Takımın da neye ihtiyacı varsa onu yapamaya çalışacağız. Onların aileleriyle beraber huzura ihtiyacı vardı. Onu söylediler, biz de kabul ettik. Oraya da gitsek 3-4 gün gideceğiz, fazla süremiz de yok. İyiki de öyle yapmışız. Şu an gayet iyi geçiyor. Pazar günü Sakaryaspor ile Sakarya'da hazırlık maçı yapacağız. İkinci maçımız vardı. Onu iptal ettim. Hem sakatların biraz fazlası olması hem de milli takımda fazla oyuncumuz olduğu için o da kaldırdık. Gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz" diye cevap verdi.

"ABOUBAKAR VE CENK'İN BU HAFTA OYNAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Sakat futbolcuların durumu için ise Çalımbay, "Hem Aboubakar olsun hem Cenk olsun çalışmalara devam ediyor. Doktor, Bahtiyar'ın sadece maske ile oynayabileceğini söyledi. Bir şanssızlık oldu. Belki de en iyi oynadığı maçlardan biriydi. Maalesef öyle oldu. Biz de üzüldük. Aboubakar ve Cenk'in bu hafta oynayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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