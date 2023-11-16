Köprüden önce son çıkıştayız

Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat, kulübü plazalardan dizayn eden bir yapının olduğunu belirterek, bunların Beşiktaş'tan elini çekmesi gerektiğini söyledi. Hasan Arat şu ifadeleri kullandı:

Sürekli bir taht oyunları oynayarak plazalardan Beşiktaş'ı dizayn eden bir yapı var. 23 seneden beri olan bir yapı. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara bırakmaları gerekiyor.

Sandıkların patlaması lazım. Gelen her birey, Beşiktaş'a sahip çıkacak. Bu, köprüden önceki son çıkış. Bir daha bunun sonrası yok.

Önce Rıza hoca ile konuşacağız. O gerçek Beşiktaşlı. O zamana kadar performans ve bu kimya oluşmuşsa neden devam etmeyelim, tabii ki devam ederiz.

Beşiktaşlı olmayan ve birileri vasıtasıyla kulübe üye olan, çeşitli siyasi akımlardan gelip toplu üyelik yapmışlar varsa onları uyarıyorum; sakın kongreye oy kullanmaya gelmeyin.

Hiç kimseden icazet beklemedik. Eski başkanlardan icazet alalım, yok öyle bir şey. Eski Beşiktaş başkanları otursun oturduğu yerde. Bu işlere bulaşırlarsa saygınlıklarını kaybederler.