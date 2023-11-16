En az 4 takviye

Beşiktaş'ta 18 yıllık aradan sonra ikinci kez teknik direktörlük dönemine başlayan Rıza Çalımbay, devre arasına kadar yükselişe geçen ve şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan bir Beşiktaş hedefliyor. Bunun için kadrodaki sakat futbolcuların bir an önce iyileşmesini bekleyen tecrübeli teknik adam, milli arada birçok futbolcunun kadroya dönmesini bekliyor. Sakat futbolcuların dönmesiyle kafasındaki oyun planını uygulamaya koyacak olan Çalımbay, birkaç maç geçtikten sonra devre arası transfer çalışmalarına yönelik detaylı bir rapor hazırlayacak ve yeni başkana sunacak.

DÖRT OYUNCU GİDEBİLİR

Rıza Çalımbay'ın devre arasında en az 4 transfer isteyeceği öğrenildi. Sürekli sakatlanan Bailly ile bekleneni veremeyen Amartey'in yerine kaliteli bir stoper; Salih, Gedson ve Amir'den biri sakatlandığında yerine koyacak futbolcu pek olmayan orta sahaya yine en az 1, hatta 2 futbolcu transferi kaçınılmaz görünüyor. Bunun yanı sıra sağ bek ve sol bek takviyesinin de mutlaka transfer listesine yazılması bekleniyor. Bu arada sakatlıklarla boğuşan ve iyileştikten sonra bile sürekli sakatlanan Ghezzal, şans bulamayan Umut Meraş, Onana ve Emrecan Bulut'a da teklif gelirse değerlendirilmesi düşünülüyor.