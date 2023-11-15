Haberler Beşiktaş Cenk ve Burak takibi bıraktı

Cenk ve Burak takibi bıraktı

Beşiktaş'taki görevini bırakan Burak Yılmaz ile Beşiktaş arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Daha önce hem Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakan hem de Beşiktaş ile ilgili fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen Burak, Beşiktaş'ın kaptanı Cenk ile de iletişimi kesti. Burak ve Cenk, sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Cenk ve Burak takibi bıraktı
Beşiktaş'taki görevini bırakan Burak Yılmaz ile Beşiktaş arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Daha önce hem Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakan hem de Beşiktaş ile ilgili fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen Burak, Beşiktaş'ın kaptanı Cenk ile de iletişimi kesti. Burak ve Cenk, sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı.
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