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Cenk ve Burak takibi bıraktı
Beşiktaş'taki görevini bırakan Burak Yılmaz ile Beşiktaş arasında soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Daha önce hem Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakan hem de Beşiktaş ile ilgili fotoğraflarını sosyal medya hesabından silen Burak, Beşiktaş'ın kaptanı Cenk ile de iletişimi kesti. Burak ve Cenk, sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktı.
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