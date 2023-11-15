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Beşilktaş'ta transfer harekatı! Rıza Çalımbay rapor hazırlayacak

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'taki 2. dönemine galibiyetle başlayan teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıları ayağa kaldırmak için kolları sıvadı. Tecrübeli teknik adam, yeni gelecek yönetim için transfer raporu hazırlayacak. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 13:35 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 13:36
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Beşilktaş'ta transfer harekatı! Rıza Çalımbay rapor hazırlayacak

İlk etapta seçime kadar anlaşma sağlandığı zannedilse de, başkan adaylarının en az sezon sonuna kadar çalışma düşüncesinde olduğu Çalımbay, devre arasına kadar yükselişe geçen ve şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan bir Beşiktaş hedefliyor.

Beşilktaş'ta transfer harekatı! Rıza Çalımbay rapor hazırlayacak

Bunun için kadrodaki sakat futbolcuların bir an önce iyileşmesini bekleyen tecrübeli teknik adam, milli arada bir çok futbolcunun kadroya dönmesini bekliyor.

Beşilktaş'ta transfer harekatı! Rıza Çalımbay rapor hazırlayacak

Sakat futbolcuların dönmesiyle kafasındaki oyun planını uygulamaya koyacak olan Çalımbay, birkaç maç geçtikten sonra devre arası transfer çalışmalarına yönelik bir rapor hazırlayacak ve yeni başkana sunacak.

Beşilktaş'ta transfer harekatı! Rıza Çalımbay rapor hazırlayacak

DEVRE ARASI EN AZ 4 TRANSFER GÖRÜNÜYOR

DHA'nın haberine göre; Tahminler Rıza Çalımbay'ın devre arasında en az 4 transfer isteyeceği yönünde.

Beşilktaş'ta transfer harekatı! Rıza Çalımbay rapor hazırlayacak

Sürekli sakatlanan Bailly'nin yerine mutlak bir stoper, Salih, Gedson ve Amir'den biri sakatlandığında yerine koyacak futbolcu pek olmayan orta sahaya, yine en az 1, hatta 2 futbolcu transferi kaçınılmaz duruyor.

Beşilktaş'ta transfer harekatı! Rıza Çalımbay rapor hazırlayacak

Bunun yanı sıra sol bek takviyesinin de mutlaka transfer listesine yazılması bekleniyor.

Beşilktaş'ta transfer harekatı! Rıza Çalımbay rapor hazırlayacak

Bu arada geçen sezondan bu yana sakatlıklarla boğuşan ve iyileştikten sonra bile sürekli sakatlanan Ghezzal, şans bulamayan Umut Meraş, Onana ve Emrecan Bulut'a da teklif gelirse değerlendirilmesi düşünülüyor.

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